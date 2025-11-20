Bucket Protocol BUCK Stablecoin Cijena danas

Trenutačna cijena Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) danas je $ 1.002, s promjenom od 0.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUCK u USD je $ 1.002 po BUCK.

Bucket Protocol BUCK Stablecoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,308,348, s količinom u optjecaju od 26.28M BUCK. Tijekom posljednja 24 sata, BUCK trgovao je između $ 0.980122 (niska) i $ 1.011 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.23, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BUCK se kretao +0.28% u posljednjem satu i -0.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

