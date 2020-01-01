Bucket Hat (BUCKET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bucket Hat (BUCKET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bucket Hat (BUCKET) Informacije A popular meme of a bear wearing a bucket on its head

Bucket Hat (BUCKET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bucket Hat (BUCKET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.22K $ 34.22K $ 34.22K Ukupna količina: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Količina u optjecaju: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.22K $ 34.22K $ 34.22K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Bucket Hat (BUCKET)

Bucket Hat (BUCKET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bucket Hat (BUCKET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUCKET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUCKET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUCKET tokena, istražite BUCKET cijenu tokena uživo!

BUCKET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BUCKET? Naša BUCKET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

