Bucket Hat Logotip

Bucket Hat Cijena (BUCKET)

Neuvršten

1 BUCKET u USD cijena uživo:

--
----
+0.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
USD
Grafikon aktualnih cijena Bucket Hat (BUCKET)
Bucket Hat (BUCKET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.37%

+0.35%

+6.06%

+6.06%

Bucket Hat (BUCKET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUCKETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUCKET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUCKET se promijenio za -2.37% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +6.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bucket Hat (BUCKET)

$ 34.37K
$ 34.37K$ 34.37K

--
----

$ 34.37K
$ 34.37K$ 34.37K

999.34M
999.34M 999.34M

999,337,043.776952
999,337,043.776952 999,337,043.776952

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bucket Hat je $ 34.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUCKET je 999.34M, s ukupnom količinom od 999337043.776952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.37K.

Bucket Hat (BUCKET) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bucket Hat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bucket Hat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bucket Hat u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bucket Hat u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.35%
30 dana$ 0+4.58%
60 dana$ 0-42.39%
90 dana$ 0--

Što je Bucket Hat (BUCKET)

A popular meme of a bear wearing a bucket on its head

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Bucket Hat (BUCKET)

Službena web-stranica

Bucket Hat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bucket Hat (BUCKET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bucket Hat (BUCKET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bucket Hat.

Provjerite Bucket Hat predviđanje cijene sada!

BUCKET u lokalnim valutama

Bucket Hat (BUCKET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bucket Hat (BUCKET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUCKET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bucket Hat (BUCKET)

Koliko Bucket Hat (BUCKET) vrijedi danas?
Cijena BUCKET uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUCKET u USD?
Trenutačna cijena BUCKET u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bucket Hat?
Tržišna kapitalizacija za BUCKET je $ 34.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUCKET?
Količina u optjecaju za BUCKET je 999.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUCKET?
BUCKET je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUCKET?
BUCKET je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUCKET?
24-satni obujam trgovanja za BUCKET je -- USD.
Hoće li BUCKET još narasti ove godine?
BUCKET mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUCKET predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.