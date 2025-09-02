Bucket Hat (BUCKET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.37% Promjena cijene (1D) +0.35% Promjena cijene (7D) +6.06% Promjena cijene (7D) +6.06%

Bucket Hat (BUCKET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUCKETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUCKET je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUCKET se promijenio za -2.37% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i +6.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bucket Hat (BUCKET)

Tržišna kapitalizacija $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.37K$ 34.37K $ 34.37K Količina u optjecaju 999.34M 999.34M 999.34M Ukupna količina 999,337,043.776952 999,337,043.776952 999,337,043.776952

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bucket Hat je $ 34.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUCKET je 999.34M, s ukupnom količinom od 999337043.776952. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.37K.