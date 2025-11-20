Buckazoids Cijena danas

Trenutačna cijena Buckazoids (BUCKAZOIDS) danas je --, s promjenom od 5.71% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BUCKAZOIDS u USD je -- po BUCKAZOIDS.

Buckazoids trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 255,693, s količinom u optjecaju od 1.00B BUCKAZOIDS. Tijekom posljednja 24 sata, BUCKAZOIDS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00492629, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BUCKAZOIDS se kretao +1.43% u posljednjem satu i -12.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Buckazoids (BUCKAZOIDS)

Tržišna kapitalizacija $ 255.69K$ 255.69K $ 255.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 255.69K$ 255.69K $ 255.69K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Buckazoids je $ 255.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUCKAZOIDS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 255.69K.