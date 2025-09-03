BUBL (BUBL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.95% Promjena cijene (7D) -9.28% Promjena cijene (7D) -9.28%

BUBL (BUBL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUBLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUBL je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUBL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.95% u posljednjih 24 sata i -9.28% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BUBL (BUBL)

Tržišna kapitalizacija $ 14.44K$ 14.44K $ 14.44K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.42K$ 15.42K $ 15.42K Količina u optjecaju 9.36B 9.36B 9.36B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BUBL je $ 14.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUBL je 9.36B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.42K.