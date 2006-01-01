Bubbo (BUBO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bubbo (BUBO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bubbo (BUBO) Informacije Bubo is an all-in-one crypto tracker built on SUI, designed to help you explore and trade smarter. Track token performance in real time with the Bubbles Map, and spot hot trends across the ecosystem using the Heatmap. When it’s time to trade, Bubo Swap offers fast, secure swaps with optimized liquidity from top DEXs. Whether you’re a beginner or pro, Bubo makes crypto easy to navigate — simple, powerful, and made for everyone on SUI. Službena web stranica: https://www.bubbo.fun/ Kupi BUBO odmah!

Bubbo (BUBO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bubbo (BUBO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.51K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.51K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Bubbo (BUBO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bubbo (BUBO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BUBO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BUBO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BUBO tokena, istražite BUBO cijenu tokena uživo!

