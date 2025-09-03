Bubbo (BUBO) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00000653 24-satna najviša cijena $ 0.00000695 Najviša cijena ikada $ 0.00065067 Najniža cijena $ 0.00000373 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) -6.42%

Bubbo (BUBO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000674. Tijekom protekla 24 sata, BUBOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000653 i najviše cijene $ 0.00000695, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUBO je $ 0.00065067, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000373.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUBO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -6.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bubbo (BUBO)

Tržišna kapitalizacija $ 6.74K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.74K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bubbo je $ 6.74K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUBO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.74K.