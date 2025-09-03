Više o BUBBLU

Bubblu Logotip

Bubblu Cijena (BUBBLU)

Neuvršten

1 BUBBLU u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bubblu (BUBBLU)
Bubblu (BUBBLU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.50%

+4.50%

Bubblu (BUBBLU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BUBBLUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BUBBLU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BUBBLU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bubblu (BUBBLU)

$ 8.57K
$ 8.57K$ 8.57K

--
----

$ 8.57K
$ 8.57K$ 8.57K

998.61M
998.61M 998.61M

998,605,686.252108
998,605,686.252108 998,605,686.252108

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bubblu je $ 8.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BUBBLU je 998.61M, s ukupnom količinom od 998605686.252108. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.57K.

Bubblu (BUBBLU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bubblu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bubblu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bubblu u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bubblu u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+24.98%
60 dana$ 0+34.13%
90 dana$ 0--

Što je Bubblu (BUBBLU)

Join Bubblu on his exciting adventures, taking on one fun quest at a time. Each step is filled with surprises, challenges, and moments that bring the community together in laughter and excitement. Whether Bubblu is solving problems, exploring new places, or simply getting into mischief, his journey is about creating memories and spreading joy. Be part of the story and see where his next quest takes him.

Resurs Bubblu (BUBBLU)

Službena web-stranica

Bubblu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bubblu (BUBBLU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bubblu (BUBBLU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bubblu.

Provjerite Bubblu predviđanje cijene sada!

BUBBLU u lokalnim valutama

Bubblu (BUBBLU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bubblu (BUBBLU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BUBBLU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bubblu (BUBBLU)

Koliko Bubblu (BUBBLU) vrijedi danas?
Cijena BUBBLU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BUBBLU u USD?
Trenutačna cijena BUBBLU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bubblu?
Tržišna kapitalizacija za BUBBLU je $ 8.57K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BUBBLU?
Količina u optjecaju za BUBBLU je 998.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BUBBLU?
BUBBLU je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BUBBLU?
BUBBLU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BUBBLU?
24-satni obujam trgovanja za BUBBLU je -- USD.
Hoće li BUBBLU još narasti ove godine?
BUBBLU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BUBBLU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.