BTU Protocol (BTU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BTU Protocol (BTU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BTU Protocol (BTU) Informacije BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins Službena web stranica: https://www.btu-protocol.com/ Bijela knjiga: https://www.btu-protocol.com/pdf/whitepaper.pdf Kupi BTU odmah!

BTU Protocol (BTU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BTU Protocol (BTU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 57.82M $ 57.82M $ 57.82M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 72.28M $ 72.28M $ 72.28M Povijesni maksimum: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Povijesni minimum: $ 0.01595713 $ 0.01595713 $ 0.01595713 Trenutna cijena: $ 0.722797 $ 0.722797 $ 0.722797 Saznajte više o cijeni BTU Protocol (BTU)

BTU Protocol (BTU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BTU Protocol (BTU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTU tokena, istražite BTU cijenu tokena uživo!

