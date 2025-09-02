BTU Protocol (BTU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.0$ 5.0 $ 5.0 Najniža cijena $ 0.01595713$ 0.01595713 $ 0.01595713 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.56% Promjena cijene (7D) -3.56%

BTU Protocol (BTU) cijena u stvarnom vremenu je $0.720545. Tijekom protekla 24 sata, BTUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTU je $ 5.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01595713.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BTU Protocol (BTU)

Tržišna kapitalizacija $ 57.64M$ 57.64M $ 57.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.05M$ 72.05M $ 72.05M Količina u optjecaju 80.00M 80.00M 80.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BTU Protocol je $ 57.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTU je 80.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.05M.