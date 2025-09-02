BTSE Token (BTSE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 24-satna najniža cijena $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.43$ 1.43 $ 1.43 24-satna najviša cijena $ 1.52$ 1.52 $ 1.52 Najviša cijena ikada $ 9.21$ 9.21 $ 9.21 Najniža cijena $ 0.369569$ 0.369569 $ 0.369569 Promjena cijene (1H) -0.35% Promjena cijene (1D) -1.45% Promjena cijene (7D) -10.01% Promjena cijene (7D) -10.01%

BTSE Token (BTSE) cijena u stvarnom vremenu je $1.49. Tijekom protekla 24 sata, BTSEtrgovalo je između najniže cijene $ 1.43 i najviše cijene $ 1.52, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTSE je $ 9.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.369569.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTSE se promijenio za -0.35% u posljednjih sat vremena, -1.45% u posljednjih 24 sata i -10.01% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BTSE Token (BTSE)

Tržišna kapitalizacija $ 241.70M$ 241.70M $ 241.70M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 298.29M$ 298.29M $ 298.29M Količina u optjecaju 162.06M 162.06M 162.06M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BTSE Token je $ 241.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTSE je 162.06M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 298.29M.