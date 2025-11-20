BTC Bull Token Cijena danas

Trenutačna cijena BTC Bull Token (BTCBULL) danas je $ 0.01041539, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BTCBULL u USD je $ 0.01041539 po BTCBULL.

BTC Bull Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,041,539, s količinom u optjecaju od 100.00M BTCBULL. Tijekom posljednja 24 sata, BTCBULL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.241602, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010301.

U kratkoročnim performansama, BTCBULL se kretao -- u posljednjem satu i +55.38% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BTC Bull Token (BTCBULL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

