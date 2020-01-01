BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Informacije Službena web stranica: https://www.tokensets.com/portfolio/btcfli Kupi BTC2X-FLI odmah!

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Ukupna količina: $ 73.81K $ 73.81K $ 73.81K Količina u optjecaju: $ 73.81K $ 73.81K $ 73.81K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Povijesni maksimum: $ 199.13 $ 199.13 $ 199.13 Povijesni minimum: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 Trenutna cijena: $ 53.59 $ 53.59 $ 53.59 Saznajte više o cijeni BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BTC2X-FLI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BTC2X-FLI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BTC2X-FLI tokena, istražite BTC2X-FLI cijenu tokena uživo!

BTC2X-FLI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BTC2X-FLI? Naša BTC2X-FLI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BTC2X-FLI predviđanje cijene tokena odmah!

