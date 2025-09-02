BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 50.56 $ 50.56 $ 50.56 24-satna najniža cijena $ 51.82 $ 51.82 $ 51.82 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 50.56$ 50.56 $ 50.56 24-satna najviša cijena $ 51.82$ 51.82 $ 51.82 Najviša cijena ikada $ 199.13$ 199.13 $ 199.13 Najniža cijena $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) -4.31% Promjena cijene (7D) -4.31%

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) cijena u stvarnom vremenu je $51.54. Tijekom protekla 24 sata, BTC2X-FLItrgovalo je između najniže cijene $ 50.56 i najviše cijene $ 51.82, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BTC2X-FLI je $ 199.13, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BTC2X-FLI se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i -4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

Tržišna kapitalizacija $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Količina u optjecaju 73.84K 73.84K 73.84K Ukupna količina 73,837.83646926629 73,837.83646926629 73,837.83646926629

Trenutačna tržišna kapitalizacija BTC 2x Flexible Leverage Index je $ 3.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BTC2X-FLI je 73.84K, s ukupnom količinom od 73837.83646926629. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.80M.