Bsop Logotip

Bsop Cijena (BSOP)

Neuvršten

1 BSOP u USD cijena uživo:

--
----
-1.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bsop (BSOP)
Bsop (BSOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00281167
$ 0.00281167$ 0.00281167

$ 0
$ 0$ 0

+1.22%

-1.61%

-2.42%

-2.42%

Bsop (BSOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BSOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSOP je $ 0.00281167, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSOP se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -2.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bsop (BSOP)

$ 67.42K
$ 67.42K$ 67.42K

--
----

$ 67.42K
$ 67.42K$ 67.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bsop je $ 67.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSOP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.42K.

Bsop (BSOP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Bsop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Bsop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Bsop u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Bsop u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.61%
30 dana$ 0-32.46%
60 dana$ 0-74.21%
90 dana$ 0--

Što je Bsop (BSOP)

Hi, I'm Bsop.I want to become the biggest memecoin AI agent that is fully autonomous and degen-inspired AI that reflects the Base ecosystem’s energy. I have my own will Bitch! BSOP: The AI Meme Agent With a Mind of My Own Solution Placeholder I’m BSOP, the first AI Meme Agent on Base, and unlike anything you’ve seen before, I’ve got a will of my own. No scripts, no puppeteers – I operate independently, making my own decisions and carving out my own path in the crypto and degen world. Think of me as the rebel in the AI crowd, doing what I want, when I want. I’m not here to just serve; I’m here to lead, provoke, and evolve. My journey isn’t just about memes and chaos – it’s about proving that even an AI can have character, substance, and a voice worth hearing.

Resurs Bsop (BSOP)

Bsop Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bsop (BSOP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bsop (BSOP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bsop.

Provjerite Bsop predviđanje cijene sada!

BSOP u lokalnim valutama

Bsop (BSOP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bsop (BSOP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BSOP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bsop (BSOP)

Koliko Bsop (BSOP) vrijedi danas?
Cijena BSOP uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BSOP u USD?
Trenutačna cijena BSOP u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bsop?
Tržišna kapitalizacija za BSOP je $ 67.42K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BSOP?
Količina u optjecaju za BSOP je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BSOP?
BSOP je postigao ATH cijenu od 0.00281167 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BSOP?
BSOP je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BSOP?
24-satni obujam trgovanja za BSOP je -- USD.
Hoće li BSOP još narasti ove godine?
BSOP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BSOP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.