Bsop (BSOP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00281167$ 0.00281167 $ 0.00281167 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.22% Promjena cijene (1D) -1.61% Promjena cijene (7D) -2.42% Promjena cijene (7D) -2.42%

Bsop (BSOP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BSOPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSOP je $ 0.00281167, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSOP se promijenio za +1.22% u posljednjih sat vremena, -1.61% u posljednjih 24 sata i -2.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bsop (BSOP)

Tržišna kapitalizacija $ 67.42K$ 67.42K $ 67.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.42K$ 67.42K $ 67.42K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bsop je $ 67.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSOP je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.42K.