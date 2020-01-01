BSCPAD (BSCPAD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BSCPAD (BSCPAD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BSCPAD (BSCPAD) Informacije BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects. Službena web stranica: https://bscpad.com/ Kupi BSCPAD odmah!

BSCPAD (BSCPAD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BSCPAD (BSCPAD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Ukupna količina: $ 175.60M $ 175.60M $ 175.60M Količina u optjecaju: $ 79.21M $ 79.21M $ 79.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Povijesni maksimum: $ 7.45 $ 7.45 $ 7.45 Povijesni minimum: $ 0.01370459 $ 0.01370459 $ 0.01370459 Trenutna cijena: $ 0.0145744 $ 0.0145744 $ 0.0145744 Saznajte više o cijeni BSCPAD (BSCPAD)

BSCPAD (BSCPAD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BSCPAD (BSCPAD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BSCPAD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BSCPAD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BSCPAD tokena, istražite BSCPAD cijenu tokena uživo!

