BSClaunch (BSL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00101747 24-satna najniža cijena $ 0.00103676 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00101747 24-satna najviša cijena $ 0.00103676 Najviša cijena ikada $ 1.023 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) +23.77%

BSClaunch (BSL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00103162. Tijekom protekla 24 sata, BSLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00101747 i najviše cijene $ 0.00103676, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BSL je $ 1.023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BSL se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +23.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BSClaunch (BSL)

Tržišna kapitalizacija $ 6.61K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 103.19K Količina u optjecaju 6.40M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BSClaunch je $ 6.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BSL je 6.40M, s ukupnom količinom od 100,000,000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 103.19K.