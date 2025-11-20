bruv Cijena danas

Trenutačna cijena bruv (BRUV) danas je --, s promjenom od 1.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BRUV u USD je -- po BRUV.

bruv trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,974.92, s količinom u optjecaju od 999.28M BRUV. Tijekom posljednja 24 sata, BRUV trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00438679, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BRUV se kretao -0.80% u posljednjem satu i -15.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu bruv (BRUV)

