BrutalSol (BRUTE) Informacije BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating "rug" risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game's 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch. Službena web stranica: https://www.brutalsol.fun/ Bijela knjiga: https://brutalsol.gitbook.io/brutalsol

BrutalSol (BRUTE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BrutalSol (BRUTE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.33K $ 42.33K $ 42.33K Ukupna količina: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Količina u optjecaju: $ 903.33M $ 903.33M $ 903.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.83K $ 46.83K $ 46.83K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni BrutalSol (BRUTE)

BrutalSol (BRUTE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BrutalSol (BRUTE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRUTE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRUTE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRUTE tokena, istražite BRUTE cijenu tokena uživo!

