BrutalSol (BRUTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.41% Promjena cijene (1D) +2.60% Promjena cijene (7D) +16.13% Promjena cijene (7D) +16.13%

BrutalSol (BRUTE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRUTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRUTE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRUTE se promijenio za -1.41% u posljednjih sat vremena, +2.60% u posljednjih 24 sata i +16.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BrutalSol (BRUTE)

Tržišna kapitalizacija $ 42.57K$ 42.57K $ 42.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.10K$ 47.10K $ 47.10K Količina u optjecaju 903.33M 903.33M 903.33M Ukupna količina 999,518,324.0118 999,518,324.0118 999,518,324.0118

Trenutačna tržišna kapitalizacija BrutalSol je $ 42.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRUTE je 903.33M, s ukupnom količinom od 999518324.0118. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.10K.