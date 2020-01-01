Brume (BRUME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Brume (BRUME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Brume (BRUME) Informacije Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Službena web stranica: https://brume.money

Brume (BRUME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Brume (BRUME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 155.77K $ 155.77K $ 155.77K Ukupna količina: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Količina u optjecaju: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 155.77K $ 155.77K $ 155.77K Povijesni maksimum: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Povijesni minimum: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Trenutna cijena: $ 0.056524 $ 0.056524 $ 0.056524 Saznajte više o cijeni Brume (BRUME)

Brume (BRUME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Brume (BRUME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRUME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRUME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRUME tokena, istražite BRUME cijenu tokena uživo!

