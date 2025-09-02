Više o BRUME

Brume Logotip

Brume Cijena (BRUME)

Neuvršten

1 BRUME u USD cijena uživo:

$0.056523
$0.056523$0.056523
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Brume (BRUME)
Brume (BRUME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.07
$ 5.07$ 5.07

$ 0.01944995
$ 0.01944995$ 0.01944995

--

--

-6.39%

-6.39%

Brume (BRUME) cijena u stvarnom vremenu je $0.056523. Tijekom protekla 24 sata, BRUMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRUME je $ 5.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01944995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRUME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brume (BRUME)

$ 155.76K
$ 155.76K$ 155.76K

--
----

$ 155.76K
$ 155.76K$ 155.76K

2.76M
2.76M 2.76M

2,755,734.431994174
2,755,734.431994174 2,755,734.431994174

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brume je $ 155.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRUME je 2.76M, s ukupnom količinom od 2755734.431994174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.76K.

Brume (BRUME) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Brume u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Brume u USD iznosila je $ -0.0001626392.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Brume u USD iznosila je $ +0.0120142180.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Brume u USD iznosila je $ +0.0066854931447363.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0001626392-0.28%
60 dana$ +0.0120142180+21.26%
90 dana$ +0.0066854931447363+13.41%

Što je Brume (BRUME)

Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.

Resurs Brume (BRUME)

Službena web-stranica

Brume Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Brume (BRUME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Brume (BRUME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Brume.

Provjerite Brume predviđanje cijene sada!

BRUME u lokalnim valutama

Brume (BRUME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Brume (BRUME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRUME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Brume (BRUME)

Koliko Brume (BRUME) vrijedi danas?
Cijena BRUME uživo u USD je 0.056523 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRUME u USD?
Trenutačna cijena BRUME u USD je $ 0.056523. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Brume?
Tržišna kapitalizacija za BRUME je $ 155.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRUME?
Količina u optjecaju za BRUME je 2.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRUME?
BRUME je postigao ATH cijenu od 5.07 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRUME?
BRUME je vidio ATL cijenu od 0.01944995 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRUME?
24-satni obujam trgovanja za BRUME je -- USD.
Hoće li BRUME još narasti ove godine?
BRUME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRUME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Brume (BRUME) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

