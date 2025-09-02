Brume (BRUME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.07$ 5.07 $ 5.07 Najniža cijena $ 0.01944995$ 0.01944995 $ 0.01944995 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -6.39% Promjena cijene (7D) -6.39%

Brume (BRUME) cijena u stvarnom vremenu je $0.056523. Tijekom protekla 24 sata, BRUMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRUME je $ 5.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01944995.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRUME se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -6.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brume (BRUME)

Tržišna kapitalizacija $ 155.76K$ 155.76K $ 155.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 155.76K$ 155.76K $ 155.76K Količina u optjecaju 2.76M 2.76M 2.76M Ukupna količina 2,755,734.431994174 2,755,734.431994174 2,755,734.431994174

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brume je $ 155.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRUME je 2.76M, s ukupnom količinom od 2755734.431994174. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 155.76K.