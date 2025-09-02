Brrr de Money (BRRR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00002015$ 0.00002015 $ 0.00002015 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -3.86% Promjena cijene (7D) -3.86%

Brrr de Money (BRRR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000015. Tijekom protekla 24 sata, BRRRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRRR je $ 0.00002015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRRR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brrr de Money (BRRR)

Tržišna kapitalizacija $ 150.01K$ 150.01K $ 150.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.01K$ 150.01K $ 150.01K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brrr de Money je $ 150.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRRR je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.01K.