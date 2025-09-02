Više o BRRR

Brrr de Money (BRRR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002015
$ 0.00002015$ 0.00002015

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.86%

-3.86%

Brrr de Money (BRRR) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000015. Tijekom protekla 24 sata, BRRRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRRR je $ 0.00002015, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRRR se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -3.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brrr de Money (BRRR)

$ 150.01K
$ 150.01K$ 150.01K

--
----

$ 150.01K
$ 150.01K$ 150.01K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brrr de Money je $ 150.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRRR je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.01K.

Brrr de Money (BRRR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Brrr de Money u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Brrr de Money u USD iznosila je $ +0.0000002334.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Brrr de Money u USD iznosila je $ +0.0000009461.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Brrr de Money u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000002334+15.57%
60 dana$ +0.0000009461+63.08%
90 dana$ 0--

Što je Brrr de Money (BRRR)

BRRR Token is the heart of the Brrr de Money ecosystem, a community-driven meme coin that combines the power of humor, blockchain technology, and financial innovation. Designed to be the coin of the people, BRRR is all about creating wealth through fun, community engagement, and decentralized governance. The tokenomics of BRRR include 100% liquidity allocation, ensuring a fair and transparent approach to its distribution, with no team allocation. This allows all holders to benefit equally from the token's growth, while empowering the community to drive key decisions through governance. The BRRR Sniper Bot is a cutting-edge, high-speed, multi-chain trading tool designed to enhance the BRRR ecosystem. Optimized for experienced traders, the bot offers fast, efficient, and customizable trade execution across multiple blockchains such as Ethereum (ETH), Binance Smart Chain (BSC), Solana (SOL), Base, and SUI. With advanced features like real-time transaction monitoring, price and volume alerts, and copy trading, the BRRR Sniper Bot allows users to automate their trades, track top-performing strategies, and make quick, informed decisions. With BRRR Token driving the community and BRRR Sniper Bot delivering cutting-edge trading tools, the ecosystem is designed to make meme-based wealth creation a reality while empowering holders to actively participate in governance and decision-making. Together, they form the foundation of a decentralized, community-first platform where every member has a chance to shape the future of crypto in their own way.

Brrr de Money Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Brrr de Money (BRRR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Brrr de Money (BRRR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Brrr de Money.

Provjerite Brrr de Money predviđanje cijene sada!

BRRR u lokalnim valutama

Brrr de Money (BRRR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Brrr de Money (BRRR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRRR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Brrr de Money (BRRR)

Koliko Brrr de Money (BRRR) vrijedi danas?
Cijena BRRR uživo u USD je 0.0000015 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRRR u USD?
Trenutačna cijena BRRR u USD je $ 0.0000015. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Brrr de Money?
Tržišna kapitalizacija za BRRR je $ 150.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRRR?
Količina u optjecaju za BRRR je 100.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRRR?
BRRR je postigao ATH cijenu od 0.00002015 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRRR?
BRRR je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRRR?
24-satni obujam trgovanja za BRRR je -- USD.
Hoće li BRRR još narasti ove godine?
BRRR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRRR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Brrr de Money (BRRR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

