Browsr AI Cijena danas

Trenutačna cijena Browsr AI (BRWS) danas je $ 0.00352982, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BRWS u USD je $ 0.00352982 po BRWS.

Browsr AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,883.49, s količinom u optjecaju od 5.07M BRWS. Tijekom posljednja 24 sata, BRWS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04742989, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00327585.

U kratkoročnim performansama, BRWS se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Browsr AI (BRWS)

Tržišna kapitalizacija $ 17.88K$ 17.88K $ 17.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.30K$ 35.30K $ 35.30K Količina u optjecaju 5.07M 5.07M 5.07M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Browsr AI je $ 17.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRWS je 5.07M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.30K.