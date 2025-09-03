Browser DAO (BROWSER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.24% Promjena cijene (7D) +10.77% Promjena cijene (7D) +10.77%

Browser DAO (BROWSER) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BROWSERtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROWSER je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROWSER se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i +10.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Browser DAO (BROWSER)

Tržišna kapitalizacija $ 22.14K$ 22.14K $ 22.14K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.14K$ 22.14K $ 22.14K Količina u optjecaju 999.73M 999.73M 999.73M Ukupna količina 999,725,825.729161 999,725,825.729161 999,725,825.729161

Trenutačna tržišna kapitalizacija Browser DAO je $ 22.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BROWSER je 999.73M, s ukupnom količinom od 999725825.729161. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.14K.