Brotherhood (BOG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Brotherhood (BOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Brotherhood (BOG) Informacije The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood! A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin. BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Službena web stranica: https://bogdanoff.io/ Kupi BOG odmah!

Brotherhood (BOG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Brotherhood (BOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 256.90K $ 256.90K $ 256.90K Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 256.90K $ 256.90K $ 256.90K Povijesni maksimum: $ 0.00474994 $ 0.00474994 $ 0.00474994 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00025553 $ 0.00025553 $ 0.00025553 Saznajte više o cijeni Brotherhood (BOG)

Brotherhood (BOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Brotherhood (BOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOG tokena, istražite BOG cijenu tokena uživo!

BOG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOG? Naša BOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOG predviđanje cijene tokena odmah!

