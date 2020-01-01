Brotherhood (BOG) Tokenomika

Brotherhood (BOG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Brotherhood (BOG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Brotherhood (BOG) Informacije

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Službena web stranica:
https://bogdanoff.io/

Brotherhood (BOG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Brotherhood (BOG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 256.90K
$ 256.90K$ 256.90K
Ukupna količina:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Količina u optjecaju:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 256.90K
$ 256.90K$ 256.90K
Povijesni maksimum:
$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00025553
$ 0.00025553$ 0.00025553

Brotherhood (BOG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Brotherhood (BOG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BOG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BOG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BOG tokena, istražite BOG cijenu tokena uživo!

BOG Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide BOG? Naša BOG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.