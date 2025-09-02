Brotherhood (BOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00029858 $ 0.00029858 $ 0.00029858 24-satna najniža cijena $ 0.00036218 $ 0.00036218 $ 0.00036218 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00029858$ 0.00029858 $ 0.00029858 24-satna najviša cijena $ 0.00036218$ 0.00036218 $ 0.00036218 Najviša cijena ikada $ 0.00474994$ 0.00474994 $ 0.00474994 Najniža cijena $ 0.00029858$ 0.00029858 $ 0.00029858 Promjena cijene (1H) +0.52% Promjena cijene (1D) -5.58% Promjena cijene (7D) -49.20% Promjena cijene (7D) -49.20%

Brotherhood (BOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00030643. Tijekom protekla 24 sata, BOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00029858 i najviše cijene $ 0.00036218, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOG je $ 0.00474994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00029858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOG se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -5.58% u posljednjih 24 sata i -49.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brotherhood (BOG)

Tržišna kapitalizacija $ 306.43K$ 306.43K $ 306.43K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 306.43K$ 306.43K $ 306.43K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brotherhood je $ 306.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOG je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 306.43K.