Brotherhood Logotip

Brotherhood Cijena (BOG)

Neuvršten

1 BOG u USD cijena uživo:

$0.00030478
$0.00030478
-6.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Brotherhood (BOG)
Brotherhood (BOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00029858
24-satna najniža cijena
$ 0.00036218
24-satna najviša cijena

$ 0.00029858
$ 0.00036218
$ 0.00474994
$ 0.00029858
+0.52%

-5.58%

-49.20%

-49.20%

Brotherhood (BOG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00030643. Tijekom protekla 24 sata, BOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00029858 i najviše cijene $ 0.00036218, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOG je $ 0.00474994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00029858.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOG se promijenio za +0.52% u posljednjih sat vremena, -5.58% u posljednjih 24 sata i -49.20% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brotherhood (BOG)

$ 306.43K
--
$ 306.43K
1000.00M
999,999,999.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Brotherhood je $ 306.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BOG je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 306.43K.

Brotherhood (BOG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Brotherhood u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Brotherhood u USD iznosila je $ -0.0001336336.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Brotherhood u USD iznosila je $ -0.0002626417.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Brotherhood u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-5.58%
30 dana$ -0.0001336336-43.60%
60 dana$ -0.0002626417-85.71%
90 dana$ 0--

Što je Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood! A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin. BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Brotherhood (BOG)

Službena web-stranica

Brotherhood Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Brotherhood (BOG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Brotherhood (BOG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Brotherhood.

Provjerite Brotherhood predviđanje cijene sada!

BOG u lokalnim valutama

Brotherhood (BOG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Brotherhood (BOG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Brotherhood (BOG)

Koliko Brotherhood (BOG) vrijedi danas?
Cijena BOG uživo u USD je 0.00030643 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOG u USD?
Trenutačna cijena BOG u USD je $ 0.00030643. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Brotherhood?
Tržišna kapitalizacija za BOG je $ 306.43K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOG?
Količina u optjecaju za BOG je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOG?
BOG je postigao ATH cijenu od 0.00474994 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOG?
BOG je vidio ATL cijenu od 0.00029858 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOG?
24-satni obujam trgovanja za BOG je -- USD.
Hoće li BOG još narasti ove godine?
BOG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.