BROT (BROT) Informacije o cijeni (USD)

BROT (BROT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BROTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROT je $ 0.00667046, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROT se promijenio za -0.55% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i +5.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BROT (BROT)

Tržišna kapitalizacija $ 69.32K$ 69.32K $ 69.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 69.32K$ 69.32K $ 69.32K Količina u optjecaju 999.92M 999.92M 999.92M Ukupna količina 999,917,505.734137 999,917,505.734137 999,917,505.734137

Trenutačna tržišna kapitalizacija BROT je $ 69.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BROT je 999.92M, s ukupnom količinom od 999917505.734137. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 69.32K.