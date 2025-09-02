Brokoli (BRKL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00352232 $ 0.00352232 $ 0.00352232 24-satna najniža cijena $ 0.00364849 $ 0.00364849 $ 0.00364849 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00352232$ 0.00352232 $ 0.00352232 24-satna najviša cijena $ 0.00364849$ 0.00364849 $ 0.00364849 Najviša cijena ikada $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Najniža cijena $ 0.00309859$ 0.00309859 $ 0.00309859 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.01% Promjena cijene (7D) -6.26% Promjena cijene (7D) -6.26%

Brokoli (BRKL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00357486. Tijekom protekla 24 sata, BRKLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352232 i najviše cijene $ 0.00364849, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRKL je $ 1.83, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00309859.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRKL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.01% u posljednjih 24 sata i -6.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brokoli (BRKL)

Tržišna kapitalizacija $ 191.16K$ 191.16K $ 191.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 446.86K$ 446.86K $ 446.86K Količina u optjecaju 53.47M 53.47M 53.47M Ukupna količina 125,000,000.0 125,000,000.0 125,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brokoli je $ 191.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRKL je 53.47M, s ukupnom količinom od 125000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 446.86K.