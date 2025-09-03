BROKIE AI ($BROKIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00153486$ 0.00153486 $ 0.00153486 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.11% Promjena cijene (7D) -1.11%

BROKIE AI ($BROKIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BROKIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BROKIE je $ 0.00153486, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BROKIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BROKIE AI ($BROKIE)

Tržišna kapitalizacija $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.48K$ 11.48K $ 11.48K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,847,795.075665 999,847,795.075665 999,847,795.075665

Trenutačna tržišna kapitalizacija BROKIE AI je $ 11.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BROKIE je 999.85M, s ukupnom količinom od 999847795.075665. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.48K.