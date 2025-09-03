Više o $BROKIE

BROKIE AI Logotip

BROKIE AI Cijena ($BROKIE)

Neuvršten

1 $BROKIE u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena BROKIE AI ($BROKIE)
BROKIE AI ($BROKIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153486
$ 0.00153486$ 0.00153486

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.11%

-1.11%

BROKIE AI ($BROKIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BROKIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BROKIE je $ 0.00153486, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BROKIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.11% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu BROKIE AI ($BROKIE)

$ 11.48K
$ 11.48K$ 11.48K

--
----

$ 11.48K
$ 11.48K$ 11.48K

999.85M
999.85M 999.85M

999,847,795.075665
999,847,795.075665 999,847,795.075665

Trenutačna tržišna kapitalizacija BROKIE AI je $ 11.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BROKIE je 999.85M, s ukupnom količinom od 999847795.075665. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.48K.

BROKIE AI ($BROKIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BROKIE AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BROKIE AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BROKIE AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BROKIE AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+19.89%
60 dana$ 0+20.98%
90 dana$ 0--

Što je BROKIE AI ($BROKIE)

The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space. $BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs BROKIE AI ($BROKIE)

Službena web-stranica

BROKIE AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BROKIE AI ($BROKIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BROKIE AI ($BROKIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BROKIE AI.

Provjerite BROKIE AI predviđanje cijene sada!

$BROKIE u lokalnim valutama

BROKIE AI ($BROKIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BROKIE AI ($BROKIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $BROKIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BROKIE AI ($BROKIE)

Koliko BROKIE AI ($BROKIE) vrijedi danas?
Cijena $BROKIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $BROKIE u USD?
Trenutačna cijena $BROKIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BROKIE AI?
Tržišna kapitalizacija za $BROKIE je $ 11.48K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $BROKIE?
Količina u optjecaju za $BROKIE je 999.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $BROKIE?
$BROKIE je postigao ATH cijenu od 0.00153486 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $BROKIE?
$BROKIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $BROKIE?
24-satni obujam trgovanja za $BROKIE je -- USD.
Hoće li $BROKIE još narasti ove godine?
$BROKIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $BROKIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
