Brokecoin (BROKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.57% Promjena cijene (1D) +3.95% Promjena cijene (7D) +23.15% Promjena cijene (7D) +23.15%

Brokecoin (BROKE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BROKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BROKE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BROKE se promijenio za -2.57% u posljednjih sat vremena, +3.95% u posljednjih 24 sata i +23.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brokecoin (BROKE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.35M$ 1.35M $ 1.35M Količina u optjecaju 89.80B 89.80B 89.80B Ukupna količina 89,890,988,136.22507 89,890,988,136.22507 89,890,988,136.22507

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brokecoin je $ 1.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BROKE je 89.80B, s ukupnom količinom od 89890988136.22507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.35M.