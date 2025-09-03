brodogcoin (BRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00199177$ 0.00199177 $ 0.00199177 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

brodogcoin (BRO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRO je $ 0.00199177, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu brodogcoin (BRO)

Tržišna kapitalizacija $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Količina u optjecaju 965.30M 965.30M 965.30M Ukupna količina 965,299,487.0 965,299,487.0 965,299,487.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija brodogcoin je $ 13.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRO je 965.30M, s ukupnom količinom od 965299487.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.75K.