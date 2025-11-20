Broadcom xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Broadcom xStock (AVGOX) danas je $ 365.46, s promjenom od 7.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AVGOX u USD je $ 365.46 po AVGOX.

Broadcom xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 827,942, s količinom u optjecaju od 2.26K AVGOX. Tijekom posljednja 24 sata, AVGOX trgovao je između $ 338.57 (niska) i $ 366.83 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 389.47, dok je rekordna najniža cijena bila $ 282.47.

U kratkoročnim performansama, AVGOX se kretao +0.57% u posljednjem satu i +3.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Broadcom xStock (AVGOX)

Tržišna kapitalizacija $ 827.94K$ 827.94K $ 827.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.81M$ 8.81M $ 8.81M Količina u optjecaju 2.26K 2.26K 2.26K Ukupna količina 24,076.2040323337 24,076.2040323337 24,076.2040323337

