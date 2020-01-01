Bro the cat (BRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bro the cat (BRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bro the cat (BRO) Informacije “Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral. Službena web stranica: https://pump.fun/33rVymHHPxfMvg4EHKBRF3h8a37cG7Et3eQWZzAkpump Kupi BRO odmah!

Bro the cat (BRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bro the cat (BRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 168.96K $ 168.96K $ 168.96K Ukupna količina: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Količina u optjecaju: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 168.96K $ 168.96K $ 168.96K Povijesni maksimum: $ 0.00726825 $ 0.00726825 $ 0.00726825 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0001681 $ 0.0001681 $ 0.0001681 Saznajte više o cijeni Bro the cat (BRO)

Bro the cat (BRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bro the cat (BRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRO tokena, istražite BRO cijenu tokena uživo!

