BRO on BASE Cijena danas

Trenutačna cijena BRO on BASE (BRO) danas je $ 0.00001139, s promjenom od 2.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BRO u USD je $ 0.00001139 po BRO.

BRO on BASE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,586.89, s količinom u optjecaju od 929.57M BRO. Tijekom posljednja 24 sata, BRO trgovao je između $ 0.0000114 (niska) i $ 0.00001167 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00086283, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000114.

U kratkoročnim performansama, BRO se kretao -- u posljednjem satu i -16.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BRO on BASE (BRO)

Tržišna kapitalizacija $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Količina u optjecaju 929.57M 929.57M 929.57M Ukupna količina 984,032,153.0 984,032,153.0 984,032,153.0

