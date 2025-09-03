BRND (BRND) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +2.61% Promjena cijene (1D) +3.69% Promjena cijene (7D) -12.89%

BRND (BRND) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRNDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRND je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRND se promijenio za +2.61% u posljednjih sat vremena, +3.69% u posljednjih 24 sata i -12.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRND (BRND)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 177.13K$ 177.13K $ 177.13K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRND je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRND je 0.00, s ukupnom količinom od 99999999999.99998. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 177.13K.