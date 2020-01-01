BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u BRLA Digital BRLA (BRLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
BRLA Digital BRLA (BRLA) Informacije

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Službena web stranica:
https://brla.digital/
Bijela knjiga:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BRLA Digital BRLA (BRLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 9.13M
$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M
Ukupna količina:
$ 49.93M
$ 49.93M$ 49.93M
Količina u optjecaju: $ 49.93M
$ 49.93M
$ 49.93M$ 49.93M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.13M
$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M
Povijesni maksimum:
$ 0.18874
$ 0.18874$ 0.18874
Povijesni minimum:
$ 0.075673
$ 0.075673$ 0.075673
Trenutna cijena:
$ 0.18281
$ 0.18281$ 0.18281

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike BRLA Digital BRLA (BRLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BRLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BRLA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BRLA tokena, istražite BRLA cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.