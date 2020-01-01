BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BRLA Digital BRLA (BRLA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BRLA Digital BRLA (BRLA) Informacije BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework. Službena web stranica: https://brla.digital/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x Kupi BRLA odmah!

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BRLA Digital BRLA (BRLA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.13M $ 9.13M $ 9.13M Ukupna količina: $ 49.93M $ 49.93M $ 49.93M Količina u optjecaju: $ 49.93M $ 49.93M $ 49.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.13M $ 9.13M $ 9.13M Povijesni maksimum: $ 0.18874 $ 0.18874 $ 0.18874 Povijesni minimum: $ 0.075673 $ 0.075673 $ 0.075673 Trenutna cijena: $ 0.18281 $ 0.18281 $ 0.18281 Saznajte više o cijeni BRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BRLA Digital BRLA (BRLA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRLA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRLA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRLA tokena, istražite BRLA cijenu tokena uživo!

BRLA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BRLA? Naša BRLA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BRLA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!