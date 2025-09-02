Više o BRLA

BRLA Digital BRLA Cijena (BRLA)

1 BRLA u USD cijena uživo:

$0.182948
$0.182948
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena BRLA Digital BRLA (BRLA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:24:00 (UTC+8)

BRLA Digital BRLA (BRLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.182651
24-satna najniža cijena
$ 0.18377
24-satna najviša cijena

$ 0.182651
$ 0.18377
$ 0.18874
$ 0.075673
--

-0.06%

-0.17%

-0.17%

BRLA Digital BRLA (BRLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.182949. Tijekom protekla 24 sata, BRLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.182651 i najviše cijene $ 0.18377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRLA je $ 0.18874, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.075673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRLA Digital BRLA (BRLA)

$ 3.38M
--
$ 3.38M
18.45M
18,452,674.28221619
Trenutačna tržišna kapitalizacija BRLA Digital BRLA je $ 3.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRLA je 18.45M, s ukupnom količinom od 18452674.28221619. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.38M.

BRLA Digital BRLA (BRLA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BRLA Digital BRLA u USD iznosila je $ -0.0001167960718465.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BRLA Digital BRLA u USD iznosila je $ +0.0038494847.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BRLA Digital BRLA u USD iznosila je $ -0.0010069147.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BRLA Digital BRLA u USD iznosila je $ +0.0070288523965922.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0001167960718465-0.06%
30 dana$ +0.0038494847+2.10%
60 dana$ -0.0010069147-0.55%
90 dana$ +0.0070288523965922+4.00%

Što je BRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Resurs BRLA Digital BRLA (BRLA)

Službena web-stranica

BRLA Digital BRLA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BRLA Digital BRLA (BRLA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BRLA Digital BRLA (BRLA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BRLA Digital BRLA.

Provjerite BRLA Digital BRLA predviđanje cijene sada!

BRLA u lokalnim valutama

BRLA Digital BRLA (BRLA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BRLA Digital BRLA (BRLA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRLA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BRLA Digital BRLA (BRLA)

Koliko BRLA Digital BRLA (BRLA) vrijedi danas?
Cijena BRLA uživo u USD je 0.182949 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRLA u USD?
Trenutačna cijena BRLA u USD je $ 0.182949. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BRLA Digital BRLA?
Tržišna kapitalizacija za BRLA je $ 3.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRLA?
Količina u optjecaju za BRLA je 18.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRLA?
BRLA je postigao ATH cijenu od 0.18874 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRLA?
BRLA je vidio ATL cijenu od 0.075673 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRLA?
24-satni obujam trgovanja za BRLA je -- USD.
Hoće li BRLA još narasti ove godine?
BRLA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRLA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:24:00 (UTC+8)

