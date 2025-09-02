BRLA Digital BRLA (BRLA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.182651 24-satna najniža cijena $ 0.18377 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.18874 Najniža cijena $ 0.075673 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.06% Promjena cijene (7D) -0.17%

BRLA Digital BRLA (BRLA) cijena u stvarnom vremenu je $0.182949. Tijekom protekla 24 sata, BRLAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.182651 i najviše cijene $ 0.18377, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRLA je $ 0.18874, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.075673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRLA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.06% u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 3.38M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.38M Količina u optjecaju 18.45M Ukupna količina 18,452,674.28221619

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRLA Digital BRLA je $ 3.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRLA je 18.45M, s ukupnom količinom od 18452674.28221619. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.38M.