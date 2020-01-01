BRK690k (BRK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BRK690k (BRK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BRK690k (BRK) Informacije BRK690k is a memecoin experiment inspired by the legendary growth of Berkshire Hathaway Class A stock ($BRK.A), which rose from $250 to $690k over four decades. Created by the fictional character Barren Wuffett, the project embraces humor, creativity, and innovation through its Price-Patterned Tokenomics™, exploring whether a stock-to-meme narrative can achieve similar growth. BRK690k is both a satirical commentary on traditional finance and a community-driven effort to blend memecoins and stock-inspired value trajectories. Službena web stranica: https://brk690k.com/ Kupi BRK odmah!

BRK690k (BRK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BRK690k (BRK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 72.06K $ 72.06K $ 72.06K Ukupna količina: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 Količina u optjecaju: $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 72.06K $ 72.06K $ 72.06K Povijesni maksimum: $ 4,970.1 $ 4,970.1 $ 4,970.1 Povijesni minimum: $ 248.38 $ 248.38 $ 248.38 Trenutna cijena: $ 720.61 $ 720.61 $ 720.61 Saznajte više o cijeni BRK690k (BRK)

BRK690k (BRK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BRK690k (BRK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BRK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BRK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BRK tokena, istražite BRK cijenu tokena uživo!

