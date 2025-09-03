BRK690k (BRK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4,970.1$ 4,970.1 $ 4,970.1 Najniža cijena $ 248.38$ 248.38 $ 248.38 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +7.04% Promjena cijene (7D) +7.04%

BRK690k (BRK) cijena u stvarnom vremenu je $720.61. Tijekom protekla 24 sata, BRKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRK je $ 4,970.1, dok je najniža cijena svih vremena $ 248.38.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +7.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRK690k (BRK)

Tržišna kapitalizacija $ 72.06K$ 72.06K $ 72.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.06K$ 72.06K $ 72.06K Količina u optjecaju 100.00 100.00 100.00 Ukupna količina 100.0 100.0 100.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRK690k je $ 72.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRK je 100.00, s ukupnom količinom od 100.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.06K.