Briun Armstrung Cijena (BRIUN)

Neuvršten

1 BRIUN u USD cijena uživo:

$0.00030656
$0.00030656$0.00030656
-3.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Briun Armstrung (BRIUN)
Briun Armstrung (BRIUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0328559
$ 0.0328559$ 0.0328559

$ 0
$ 0$ 0

-1.59%

-3.91%

-16.55%

-16.55%

Briun Armstrung (BRIUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRIUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIUN je $ 0.0328559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIUN se promijenio za -1.59% u posljednjih sat vremena, -3.91% u posljednjih 24 sata i -16.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Briun Armstrung (BRIUN)

$ 235.89K
$ 235.89K$ 235.89K

--
----

$ 235.89K
$ 235.89K$ 235.89K

769.46M
769.46M 769.46M

769,457,324.025033
769,457,324.025033 769,457,324.025033

Trenutačna tržišna kapitalizacija Briun Armstrung je $ 235.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIUN je 769.46M, s ukupnom količinom od 769457324.025033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.89K.

Briun Armstrung (BRIUN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Briun Armstrung u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Briun Armstrung u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Briun Armstrung u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Briun Armstrung u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.91%
30 dana$ 0-26.07%
60 dana$ 0-2.43%
90 dana$ 0--

Što je Briun Armstrung (BRIUN)

Briun is the first deflationary memecoin on Base thanks to UniV3 fees used to buyback and burn supply.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Briun Armstrung (BRIUN)

Službena web-stranica

Briun Armstrung Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Briun Armstrung (BRIUN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Briun Armstrung (BRIUN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Briun Armstrung.

Provjerite Briun Armstrung predviđanje cijene sada!

BRIUN u lokalnim valutama

Briun Armstrung (BRIUN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Briun Armstrung (BRIUN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BRIUN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Briun Armstrung (BRIUN)

Koliko Briun Armstrung (BRIUN) vrijedi danas?
Cijena BRIUN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BRIUN u USD?
Trenutačna cijena BRIUN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Briun Armstrung?
Tržišna kapitalizacija za BRIUN je $ 235.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BRIUN?
Količina u optjecaju za BRIUN je 769.46M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BRIUN?
BRIUN je postigao ATH cijenu od 0.0328559 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BRIUN?
BRIUN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BRIUN?
24-satni obujam trgovanja za BRIUN je -- USD.
Hoće li BRIUN još narasti ove godine?
BRIUN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BRIUN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.