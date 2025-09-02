Briun Armstrung (BRIUN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0328559 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.59% Promjena cijene (1D) -3.91% Promjena cijene (7D) -16.55%

Briun Armstrung (BRIUN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRIUNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIUN je $ 0.0328559, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIUN se promijenio za -1.59% u posljednjih sat vremena, -3.91% u posljednjih 24 sata i -16.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Briun Armstrung (BRIUN)

Tržišna kapitalizacija $ 235.89K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 235.89K Količina u optjecaju 769.46M Ukupna količina 769,457,324.025033

Trenutačna tržišna kapitalizacija Briun Armstrung je $ 235.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIUN je 769.46M, s ukupnom količinom od 769457324.025033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.89K.