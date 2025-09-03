Brish (BRISH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0015492$ 0.0015492 $ 0.0015492 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.53% Promjena cijene (7D) -5.76% Promjena cijene (7D) -5.76%

Brish (BRISH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BRISHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRISH je $ 0.0015492, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRISH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.53% u posljednjih 24 sata i -5.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brish (BRISH)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 25.82K$ 25.82K $ 25.82K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brish je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRISH je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 25.82K.