Brilliant Crypto Token (BRIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02286213 $ 0.02286213 $ 0.02286213 24-satna najniža cijena $ 0.02435439 $ 0.02435439 $ 0.02435439 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02286213$ 0.02286213 $ 0.02286213 24-satna najviša cijena $ 0.02435439$ 0.02435439 $ 0.02435439 Najviša cijena ikada $ 0.072473$ 0.072473 $ 0.072473 Najniža cijena $ 0.01963049$ 0.01963049 $ 0.01963049 Promjena cijene (1H) +1.15% Promjena cijene (1D) +1.52% Promjena cijene (7D) -3.77% Promjena cijene (7D) -3.77%

Brilliant Crypto Token (BRIL) cijena u stvarnom vremenu je $0.02397203. Tijekom protekla 24 sata, BRILtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02286213 i najviše cijene $ 0.02435439, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIL je $ 0.072473, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01963049.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIL se promijenio za +1.15% u posljednjih sat vremena, +1.52% u posljednjih 24 sata i -3.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brilliant Crypto Token (BRIL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.97M$ 23.97M $ 23.97M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brilliant Crypto Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIL je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.97M.