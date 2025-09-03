BRIHLO (BRIL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 24-satna najniža cijena $ 1.53 $ 1.53 $ 1.53 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 24-satna najviša cijena $ 1.53$ 1.53 $ 1.53 Najviša cijena ikada $ 55.01$ 55.01 $ 55.01 Najniža cijena $ 0.422055$ 0.422055 $ 0.422055 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -1.14% Promjena cijene (7D) -49.18% Promjena cijene (7D) -49.18%

BRIHLO (BRIL) cijena u stvarnom vremenu je $1.51. Tijekom protekla 24 sata, BRILtrgovalo je između najniže cijene $ 1.51 i najviše cijene $ 1.53, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIL je $ 55.01, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.422055.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIL se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.14% u posljednjih 24 sata i -49.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BRIHLO (BRIL)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.94B$ 150.94B $ 150.94B Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 99,999,999,999.0 99,999,999,999.0 99,999,999,999.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BRIHLO je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIL je 0.00, s ukupnom količinom od 99999999999.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.94B.