Brightpool Finance BRIX (BRIX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.050627 $ 0.050627 $ 0.050627 24-satna najniža cijena $ 0.050835 $ 0.050835 $ 0.050835 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.050627$ 0.050627 $ 0.050627 24-satna najviša cijena $ 0.050835$ 0.050835 $ 0.050835 Najviša cijena ikada $ 0.307655$ 0.307655 $ 0.307655 Najniža cijena $ 0.03158007$ 0.03158007 $ 0.03158007 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.15% Promjena cijene (7D) +11.68% Promjena cijene (7D) +11.68%

Brightpool Finance BRIX (BRIX) cijena u stvarnom vremenu je $0.050669. Tijekom protekla 24 sata, BRIXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.050627 i najviše cijene $ 0.050835, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIX je $ 0.307655, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03158007.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.15% u posljednjih 24 sata i +11.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brightpool Finance BRIX (BRIX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 131,535.0 131,535.0 131,535.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brightpool Finance BRIX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIX je 0.00, s ukupnom količinom od 131535.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.66K.