BrightID (BRIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00644039 24-satna najniža cijena $ 0.00657101 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.9 Najniža cijena $ 0.00384786 Promjena cijene (1H) +0.09% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) -3.38%

BrightID (BRIGHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00651593. Tijekom protekla 24 sata, BRIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00644039 i najviše cijene $ 0.00657101, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIGHT je $ 1.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00384786.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIGHT se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i -3.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BrightID (BRIGHT)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00 Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 162.90K Količina u optjecaju 0.00 Ukupna količina 25,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BrightID je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIGHT je 0.00, s ukupnom količinom od 25000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 162.90K.