Bright Union (BRIGHT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.721301 Najniža cijena $ 0.00142523 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.76%

Bright Union (BRIGHT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00145825. Tijekom protekla 24 sata, BRIGHTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BRIGHT je $ 0.721301, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00142523.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BRIGHT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bright Union (BRIGHT)

Tržišna kapitalizacija $ 35.19K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 160.41K Količina u optjecaju 24.13M Ukupna količina 110,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bright Union je $ 35.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BRIGHT je 24.13M, s ukupnom količinom od 110000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 160.41K.