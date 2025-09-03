Bridged WETH (WETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,250.77 $ 4,250.77 $ 4,250.77 24-satna najniža cijena $ 4,412.14 $ 4,412.14 $ 4,412.14 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,250.77$ 4,250.77 $ 4,250.77 24-satna najviša cijena $ 4,412.14$ 4,412.14 $ 4,412.14 Najviša cijena ikada $ 4,943.58$ 4,943.58 $ 4,943.58 Najniža cijena $ 1,404.68$ 1,404.68 $ 1,404.68 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) +1.88% Promjena cijene (7D) -5.60% Promjena cijene (7D) -5.60%

Bridged WETH (WETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,330.61. Tijekom protekla 24 sata, WETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,250.77 i najviše cijene $ 4,412.14, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WETH je $ 4,943.58, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,404.68.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WETH se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, +1.88% u posljednjih 24 sata i -5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridged WETH (WETH)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina ---- --

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridged WETH je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WETH je 0.00, s ukupnom količinom od . Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 0.00.