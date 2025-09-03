Bridged WBNB (WBNB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 836.86 $ 836.86 $ 836.86 24-satna najniža cijena $ 858.0 $ 858.0 $ 858.0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 836.86$ 836.86 $ 836.86 24-satna najviša cijena $ 858.0$ 858.0 $ 858.0 Najviša cijena ikada $ 904.49$ 904.49 $ 904.49 Najniža cijena $ 266.02$ 266.02 $ 266.02 Promjena cijene (1H) -0.60% Promjena cijene (1D) +0.92% Promjena cijene (7D) -0.39% Promjena cijene (7D) -0.39%

Bridged WBNB (WBNB) cijena u stvarnom vremenu je $852.75. Tijekom protekla 24 sata, WBNBtrgovalo je između najniže cijene $ 836.86 i najviše cijene $ 858.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WBNB je $ 904.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 266.02.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WBNB se promijenio za -0.60% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i -0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridged WBNB (WBNB)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 3,835.862540938226 3,835.862540938226 3,835.862540938226

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridged WBNB je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WBNB je 0.00, s ukupnom količinom od 3835.862540938226. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.27M.