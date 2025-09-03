Bridged WAVAX (WAVAX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 18.49 $ 18.49 $ 18.49 24-satna najniža cijena $ 19.48 $ 19.48 $ 19.48 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 18.49$ 18.49 $ 18.49 24-satna najviša cijena $ 19.48$ 19.48 $ 19.48 Najviša cijena ikada $ 45.08$ 45.08 $ 45.08 Najniža cijena $ 14.77$ 14.77 $ 14.77 Promjena cijene (1H) +0.61% Promjena cijene (1D) +3.10% Promjena cijene (7D) -0.09% Promjena cijene (7D) -0.09%

Bridged WAVAX (WAVAX) cijena u stvarnom vremenu je $19.25. Tijekom protekla 24 sata, WAVAXtrgovalo je između najniže cijene $ 18.49 i najviše cijene $ 19.48, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WAVAX je $ 45.08, dok je najniža cijena svih vremena $ 14.77.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WAVAX se promijenio za +0.61% u posljednjih sat vremena, +3.10% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bridged WAVAX (WAVAX)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 613.50K$ 613.50K $ 613.50K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 31,801.52077190066 31,801.52077190066 31,801.52077190066

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bridged WAVAX je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WAVAX je 0.00, s ukupnom količinom od 31801.52077190066. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 613.50K.